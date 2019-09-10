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Сербия и Хорватия не сумели обменяться протестными нотами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сербия и Хорватия не смогли обменяться нотами протеста
Фото: РИА Новости
Разногласия между Белградом и Загребом в связи с запретом делегации минобороны Сербии приезжать на памятные мероприятия в Хорватии еще больше обострились после неудачной попытки обменяться нотами протеста.
Сербские и хорватские дипломаты отказались обмениваться протестными нотами, сообщает пресс-служба МИД Сербии.
«МИД Сербии в связи с сообщением МИД Хорватии сообщает, что посол Сербии в Загребе пришла на встречу, организованную по инициативе сербской стороны, чтобы передать протестную ноту. Представители хорватского министерства отказались принимать ноту Сербии, желая вручить свою протестную ноту, которую посол Сербии отказалась принять», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что въезд сербской военной делегации в Хорватию был заранее согласован по всем правилам. МИД осуждает необоснованный запрет, поскольку такой жест «противоречит основам современной Европы».
Напомним, сербские и хорватские власти вошли в острую полемику в связи с запретом делегации минобороны Сербии приезжать на памятные мероприятия в бывшем фашистском концлагере Ясеновац.
Офицеры, кадеты и ученики в составе делегации минобороны Сербии направились в субботу в Хорватию, однако на границе им запретили въезжать в страну.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что попытка въезда сербов была «провокацией», потому что они были в униформе. Его поддержала и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
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В мире , Андрей Пленкович , Министерство обороны , МИД , Загреб , Сербия , Хорватия
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