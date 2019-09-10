«Балканы ждут русского медведя»

Хорватский историк: Мир на Балканах зависит от России и Китая

Германия и Дестабилизация Балкан началась с уничтожением Югославии, и ее уничтожила не Россия , а США Ватикан . Если бы Россия в 90-е годы была сильна, кровавой войны в Югославии не было бы. В усилении роли России и даже Китая — единственный шанс на восстановление долгосрочного мира на Балканах. Такое мнение в интервью EADaily высказал хорватский историк и теолог Горан Шарич.

Историк задается вопросом: зачем России дестабилизировать Балканы или Европу, если российская экономика зависит от хороших отношений с Евросоюзом , который, со своей стороны, зависит от российского газа?

"Это не в интересах США, чтобы Россия наладила прочную связь с Европой, поэтому они препятствуют осуществлению мечты де Голля — Европы от Атлантики до Урала, — полагает он. — Россия, может быть, даже слишком терпима к агрессивному поведению американских сателлитов, таких, как Украина или Эстония. "

Ученый упрекает хорватское руководство в том, что оно не использует возможности большого российского рынка и расширения сотрудничества с Россией, например, за счет заключения с Москвой договоров об участии хорватских судостроительных заводов в развитии российского рыболовного флота. Вместо этого, считает он, Хорватия даже свой крупнейший агропромышленный комплекс "Агрокор" практически обанкротила только потому, что его бывший владелец брал кредиты у российских банков.

"Россия со своей стороны хорошо поступила, назначив главой диппредставительства в Хорватии Анвара Азимова, который старается поднять отношения на более высокий уровень, но хорватская сторона не всегда проявляет необходимое понимание, — констатирует Горан Шарич. — Так называемые аналитики, которые везде видят "российскую угрозу" (хотя я никогда не понимал, что это за профессия — аналитик, наверное что-то наподобие блогера или инстаграм-фотографа), которые не уходят из эфира телеканала Н1 или "Радио Свободная Европа", получают гонорар за распространение фейков. Такие интеллектуальные проститутки постоянно повторяют, что Россия дестабилизирует Балканы. А на деле все проблемы на Балканах возникли из-за слишком слабого присутствия России. Правда в том, что Россия всегда была недостаточно представлена на Балканах, сегодня в том числе".

Горан Шарич подчеркивает, что Евросоюз — это англо-американский проект.

"ЕС был придуман не для того, чтобы что-то дать Хорватии или другим его членам, особенно странам, которые Запад считает Восточной Европой, — отмечает он. — Еще в 1945 году англо-американская стратегия состояла в том, чтобы держать Германию в униженном положении, а Россию — как можно дальше от Европы. До того, как Хорватия вступила в ЕС, ее население возлагало большие надежды на членство в нем. Сегодня, шесть лет спустя, надежды улетучились, осталась лишь мрачная действительность. Правда, немного уменьшилась безработица, но это лишь потому, что 400 тысяч молодых людей покинуло Хорватию. Это люди, в образование которых государство вкладывало средства 20 лет, а они теперь работают в других странах".

Историк с сожалением констатировал: "Мы все на Балканах разделяем одинаковую судьбу — покупаем дешевые продукты с Запада в торговых центрах, которые Западу и принадлежат, все небольшие балканские государства имеют статус полуколоний с ограниченным суверенитетом. Иногда мне кажется, что наши премьер-министры и президенты — всего лишь проводники картины, которая пишется в Брюсселе и Вашингтоне".

В этой связи он указал на тот факт, что в усилении здесь роли России и даже Китая — это единственный шанс на восстановление долгосрочного мира на Балканах.