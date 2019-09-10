США вернули Украине похищенную из СССР картину

Федеральное бюро расследований США передало посольству Украины в Вашингтоне картину, которая была вывезена из СССР во время Великой Отечественной войны и позднее обнаружена в США. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что полотно принадлежит русскому художнику Михаилу Панину и называется "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Картина была украдена из Днепропетровского художественного музея во времена нацистской оккупации в 1941 году. Пропажа была обнаружена в 1987 году, но о ее истории не знали до 2017 года, когда ее собирались выставить на аукцион.