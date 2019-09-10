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США вернули Украине похищенную из СССР в 1941 году картину 

Газета.Ru 1 час назад
США вернули Украине похищенную из СССР картину
Фото: globallookpress.com
Федеральное бюро расследований США передало посольству Украины в Вашингтоне картину, которая была вывезена из СССР во время Великой Отечественной войны и позднее обнаружена в США. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что полотно принадлежит русскому художнику Михаилу Панину и называется "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Картина была украдена из Днепропетровского художественного музея во времена нацистской оккупации в 1941 году. Пропажа была обнаружена в 1987 году, но о ее истории не знали до 2017 года, когда ее собирались выставить на аукцион.
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В мире , США , Украина , Иван Грозный , ФБР
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