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Парламент Британии повторно отверг предложение Джонсона о досрочных выборах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Идею Джонсона о досрочных выборах повторно отвергли
Фото: Reuters
Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении в октябре этого года досрочных выборов в парламент.
Перед голосованием в Палате общин Джонсон заявил, что «выборы являются единственной возможностью выйти из патовой ситуации, сложившейся в палате». Он также призвал британский народ наделить главу наиболее популярной партии «мандатом на ведение переговоров [с ЕС] на следующем саммите Евросоюза», который состоится 17-18 октября, передает ТАСС.
В ходе голосования инициативу Джонсона поддержали лишь 293 депутата. Для назначения внеочередных выборов правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов — двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции.
В качестве условия для поддержки законопроекта о досрочных выборах Лейбористская партия требовала, чтобы Джонсон попросил у ЕС об очередной отсрочке Brexit.
По словам Джонсона, позиция лейбористов является проявлением трусости со стороны руководства оппозиции, боящегося поражения на выборах, к проведению которых оно же призывало последние два года.
Накануне королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства отсрочить Brexit без соглашения. 6 сентября этот закон был одобрен Палатой лордов британского парламента, а за два дня до этого — Палатой общин.
Джонсон в свою очередь предложил провести досрочные выборы в парламент, однако законодатели отвергли эту инициативу.
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Комментарии
В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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