Найден самый маленький конь в мире

Коня из Польши признали самым маленьким в мире

Конь из Польши по кличке Бомбель признан самым маленьким в мире: его высота в холке — всего 56,7 сантиметра, сообщает NDTV.

Фермеры Патрик и Катаржина Зелинские приобрели двухмесячного Бомбеля в 2014 году. Он был обычного размера, но в какой-то момент перестал расти. Бомбель — конь породы аппалуза, которая была выведена американскими индейцами путем селекции лошадей прибывающих на континент европейцев. Обычно такие животные вырастают до 160 сантиметров в холке.

Бомбель живет на ферме недалеко от города Лодзь и каждый месяц посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами. Владельцы Бомбеля говорят, что он — маленький конь с большим сердцем.