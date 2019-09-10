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Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США 

Lenta.ru 41 минуту назад
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона
Фото: Reuters
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что на сайте издания The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении Смоленковым дома в Стаффорде. Сделка была совершена 5 июня 2018 года, а стоимость недвижимости оценивается в 925 тысяч долларов.
Как уточняется на сайте realtor.com, дом, площадь которого составляет 760 квадратных метров, расположен на участке в 1,2 гектара. В особняке находятся шесть спален с отдельными ванными комнатами, домашний кинотеатр и тренажерные залы.
Ранее стало известно, что эвакуированным из России шпионом США может быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков. 14 июня 2017 года он с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию, а после этого их никто не видел. Встреча Трампа, Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка состоялась за месяц до этого в Белом доме.
9 сентября CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником наивысшего уровня в российском правительстве. Это якобы было сделано из опасений, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал информацию бредом и паранойей.
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Комментарии13
В мире , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Правительство РФ , CNN
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