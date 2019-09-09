Украина сделала заявление об обмене заключенными

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На Украине заявили о подготовке ко второму этапу обмена заключенными с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев продолжает переговоры о втором этапе освобождения украинцев.
«Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в России и в Крыму», — сказала Денисова в эфире телеканала «Громадьске».
Однако называть конкретные фамилии заключенных, которых могут обменять, она не стала.
«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать», — пояснила омбудсмен.
Ранее о возможности второго этапа освобождения сообщал Владимир Зеленский.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.
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В мире , Видео , Украина , Людмила Денисова , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Верховная Рада , Киев
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