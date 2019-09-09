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Раскрыт тайный план Китая в отношении Apple 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт тайный план Китая в отношении Apple
Фото: Bobby Yip / Reuters
Китай не планирует атаку на американского технологического гиганта Apple в рамках торговой войны с США, а может попробовать сделать компанию союзником и использовать ее в качестве «лоббиста» своих интересов в Соединенных Штатах. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, Пекин при желании мог бы сильно ударить по американской компании. Так, недавно Apple и ее главный подрядчик Foxconn попались на нарушении трудового законодательства Китая — якобы доля временных сотрудников на заводе американской компании по производству iPhone в Чжэнчжоу превышала 50 процентов, в то время как по закону она не может быть больше десяти.
Однако Китай, по мнению аналитиков, предпочтет не давать этому скандалу ход, поскольку его торговые интересы во многом совпадают с интересами Apple. «Американская компания потратила десять лет, выстраивая сложную цепочку поставок в прибрежных районах страны и сотрудничает более чем с 350 китайскими заводами-поставщиками… Повышение торговых пошлин нанесет урон как Китаю, так и Apple. На то, чтобы наладить подобное китайскому производство во Вьетнаме, Индии или Индонезии, [у Apple] может уйти порядка десяти лет», — отмечает агентство.
Глава американской компании Тим Кук уже продемонстрировал свое значение для Китая в качестве неофициального лоббиста. В августе он смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что новые пошлины не позволят Apple эффективно конкурировать в Samsung. После этого американский президент отложил до декабря пошлины, которые могут навредить американскому технологическому гиганту. Кроме того, он отложил и пошлины в отношении игрушек и ноутбуков, что сыграло на руку Китаю.
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Комментарии
В мире , Азия , Тим Кук , Дональд Трамп , Apple , Bloomberg , Китай , США
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