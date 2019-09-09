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Названа цена отмены визита Трампа в Данию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Фото: РИА Новости
Отмена визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген стоила датской полиции около 600 тыс. долларов.
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Напомним, Трамп отменил визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.
В середине августа в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.
Позднее стала известна предложенная Дании за Гренландию сумма. Власти Дании отказались вступать в словесную войну из-за Гренландии, подчеркнув, что «Гренландия не продается».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.
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В мире , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Копенгаген , США
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