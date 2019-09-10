Украина намерена вернуть из РФ более 100 заключенных

Конкретные имена не приводятся.
Как сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, граждане находятся на территории Крыма.
Ранее о втором этапе обмена говорил и Владимир Зеленский. Президент Украины рассчитывает, что это произойдёт как можно быстрее.
«Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это сделать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — отметил Зеленский.
7 сентября Москва и Киев осуществили обмен заключёнными по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссёр Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах. По словам Денисовой, обмен готовился несколько месяцев и перешёл в решающую фазу после телефонного разговора президентов России и Украины 7 августа.