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Украина намерена вернуть из России ещё 113 заключённых 

Говорит Москва + ещё 18 1 час назад
Украина намерена вернуть из РФ более 100 заключенных
Фото: ТАСС
Конкретные имена не приводятся.
Как сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, граждане находятся на территории Крыма.
Ранее о втором этапе обмена говорил и Владимир Зеленский. Президент Украины рассчитывает, что это произойдёт как можно быстрее.
«Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это сделать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — отметил Зеленский.
7 сентября Москва и Киев осуществили обмен заключёнными по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссёр Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист Кирилл Вышинский и бывший командир бригады противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах. По словам Денисовой, обмен готовился несколько месяцев и перешёл в решающую фазу после телефонного разговора президентов России и Украины 7 августа.
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В мире , Украина , Людмила Денисова , Владимир Цемах , Григорий Березкин , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РБК , Республика Крым
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