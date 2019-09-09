Не забывать про остальных

Противоречивую реакцию вызвал обмен пленными между Россией и Украиной. Вообще, конечно, скажи кто пятьдесят лет назад, да даже двадцать, десять — «Россия и Украина обменялись пленными» — показалось бы бредом, сюром.

На самом деле, конечно, более точной формулировкой будет такая: Россия выдала Украине заключенных с украинским гражданством. Украина выдала России заключенных с российским гражданством (часть из них была захвачена в плен в ходе войны на Донбассе) числом 12 и собственных политзаключенных числом 23 человека.

Есть достаточно поводов ругать власть. Например — как так, почему Украине выдали обвиненного в терроризме (попытке подрыва) режиссера Олега Сенцова (изрядно округлившегося, несмотря на якобы имевшую место многодневную голодовку)? Фактически это давно выпрашиваемый Украиной обмен Сенцова на арестованного по надуманным обвинениям украинского журналиста с российским гражданством Кирилла Вышинского , а российская власть вроде бы занимала жесткую позицию «террористов на журналистов не меняем».

Тем не менее, нужно четко осознавать: обмен — это благо. Освобождение русских — это благо. Защита интересов русских, в том числе за границей, — это то, чем должна заниматься нормальная власть. И то, что предметом обмена послужил Сенцов и бедные, мозгами обиженные украинские моряки, рванувшие на российскую территорию в Керченском проливе, — это не является чем-то плохим. Это вообще как-то оправдывает существование данных неумных индивидуумов.

Что же до сенцовской тяги решать экзистенциальные вопросы путем закладки взрывчатки — думается мне, с этим предстоит разбираться уже украинским властям, когда оголодавший режиссер решит, что они его не устраивают. Давайте вспомним Надю Савченко, которую тоже обменяли, и которая быстро сменила российскую тюрьму на украинскую.

Плохо не то, что Богом обиженный Сенцов оказался на свободе. Плохо то, что обменяли не всех. В украинских тюрьмах еще остается немало русских людей с украинским гражданством. Русских людей, которые не были согласны с властью, пришедшей после Майдана. Списки на обмен тянутся далеко — за сотню человек и дальше. Обменяли пока 35 человек.