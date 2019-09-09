Связи Трампа с Украиной проверят

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования. По их версии, Трамп, его адвокат Рудольф Джулиани и другие лица из окружения американского лидера могли повлиять на украинскую власть, чтобы Киев помог главе государства переизбраться на второй срок.

« [Они] по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности», — сказано в сообщении.

В обращении демократы потребовали предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента». Отмечается, что речь идет о кандидате Джозефе Байдене , объявившем о желании участвовать в президентской кампании 2020 года.

Ранее адвокат американского лидера сообщал о планах приехать в Киев и убедить киевские власти продолжить расследование по делу украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын Байдена Хантер.