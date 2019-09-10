Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Трамп настороженно относится к информации от шпионов 

ТАСС + ещё 57 22 часа назад
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал опасения по поводу того, что использование американской разведкой шпионов, действующих на чужой территории, может подорвать его личные отношения с лидерами этих государств, а также отзывался о таких людях как о предателях своей страны. Об этом со ссылкой на источники сообщила во вторник телекомпания CNN.
"Президент считает, что мы не должны так поступать друг с другом", — привела она слова неназванного бывшего сотрудника администрации Трампа.
Помимо опасений относительно того, что использование таких разведывательных источников нанесло бы ущерб его отношениям с лидерами других государств, Трамп, по данным телекомпании, выражал сомнения по поводу ценности той информации, которую подобные источники предоставляют. Бывший сотрудник разведки высокого ранга сообщил CNN, что Трамп считает таких людей "продавшими свою страну".
В понедельник телекомпания выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Со своей стороны газета The New York Times настаивала, что этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне".
Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники, в свою очередь, сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков — бывшем сотруднике администрации президента РФ и российской дипмиссии в США.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.
ТАСС: последние новости
Власти выделили 15 млн руб. на переселение жителей РФ из приграничного с Украиной поселка Власти выделили 15 млн руб. на переселение жителей РФ из приграничного с Украиной поселка Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии Косачев: шансы на продление СНВ-3 после отставки Болтона могут вырасти Косачев: шансы на продление СНВ-3 после отставки Болтона могут вырасти
Комментарии80
В мире , Видео , Общество , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасиловали и продали: как издевались над якутянкой
Изнасиловали и продали: как издевались над якутянкой1
На бабьем лете ставим точку
На бабьем лете ставим точку2
Якубович вернулся из отдыха в инвалидном кресле
Якубович вернулся из отдыха в инвалидном кресле14
Дело Серебренникова вернули в прокуратуру
Дело Серебренникова вернули в прокуратуру6
Россиянин утонул в Болгарии
Россиянин утонул в Болгарии7
Видео
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
На бабьем лете ставим точку
00:18
На бабьем лете ставим точку
Другое
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
02:34
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Шоу-бизнес
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение