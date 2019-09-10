Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп анонсировал возобновление переговоров с КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Трамп заявил о возобновлении переговоров с КНДР
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын якобы предложил американскому лидеру возобновить переговоры на высшем уровне.
По словам Трампа, «только что появилось сообщение, что он [председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын] хотел бы встретиться», передает ТАСС.
«У меня очень хорошие отношения с председателем Ким Чен Ыном», — сказал Трамп.
«Посмотрим, что произойдет. Но я всегда говорю, что проводить встречи — это хорошо, а не плохо», — добавил американской лидер.
В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно об отправке американского шпиона высшего уровня из России Стало известно об отправке американского шпиона высшего уровня из России Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу Не забывать про остальных Не забывать про остальных
В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России10
Билан извинился за «пьяный» концерт
Билан извинился за «пьяный» концерт15
Смертельный улов: рыбак расправился с сыновьями
Смертельный улов: рыбак расправился с сыновьями16
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-1757
Что известно о детективе, расследующем крушение МН-17
Что известно о детективе, расследующем крушение МН-1721
Видео
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
01:17
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение