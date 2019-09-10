Трамп заявил о возобновлении переговоров с КНДР

Трамп анонсировал возобновление переговоров с КНДР

По словам Трампа, «только что появилось сообщение, что он [председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын] хотел бы встретиться», передает ТАСС.

«У меня очень хорошие отношения с председателем Ким Чен Ыном», — сказал Трамп.

«Посмотрим, что произойдет. Но я всегда говорю, что проводить встречи — это хорошо, а не плохо», — добавил американской лидер.

В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.