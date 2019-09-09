У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России

Софии сегодня открылась историческая выставка, посвященная 75-й годовщине освобождения Восточной Европы от нацизма. Правда, в самый последний момент власти Болгарии попытались помешать ее проведению. МИД этой страны неожиданно призвал организаторов отказаться от слова "освобождение" в названии экспозиции. К возмущению российских дипломатов. И тех многочисленных посетителей, кто сегодня пришел на выставку.

Лучшей рекламы и придумать было сложно. Скандальное заявление болгарского МИДа, назвавшего освобождение Болгарии от гитлеровских войск оккупацией — в стране услышали так, что большой зал российского культурного центра в Софии едва ли вмещает всех желающих.

"Болгарский народ имеет право выразить свою позицию. У меня свое гражданское мнение и министерство не может говорить от моего имени. Поэтому я здесь", — сказала Полина Оришува.

Экспозиция рассказывает об освобождении Восточной Европы от нацизма. Открытие 9 сентября — не случайно. В 1944 году в этот день в Болгарии произошла кульминация антифашистского вооруженного восстания. Профашистское правительство было свергнуто, к власти пришел левый Отечественный фронт, и болгарская армия начала сражаться против гитлеровцев. Но пришли и те, кто эту историю видит иначе.

Те, кого заявление болгарского МИДа только подогрело — около 40 человек — во время открытия митинговали перед зданием. Против России, за евроатлантический курс.

Но по опросам, которые проводились по заказу Еврокомиссии , больше 70% болгар симпатизируют России.

"Очень давно идут опыты стравливания болгар и русских и наоборот. Очень долго старались болгар убеждать что Россия плохая. Не получается. Давайте мы лучше настроим русских против болгар", — отметил Боян Чуков, бывший советник премьер-министра Болгарии по внешней политике.

А тут еще и грядущие выборы — на октябрь назначены внеочередные парламентские. И скандал вокруг исторической выставки может быть направлен против правящих социалистов. Организаторы выставки призывают не смешивать политику и историю.

"То, что происходило после войны — это отдельный разговор. Нужно помнить о том, что руководители стран-победительниц Сталин, Черчилль и Рузвельт совместно вырабатывали подходы к международной безопасности в послевоенный период", — говорит Константин Могилевский, исполнительный директор фонда "История Отечества",

На экспозиции материалы, в том числе длительное время хранившиеся под грифом "Совершенно секретно", сразу из нескольких государственных архивов.

"Вас лично не смущает вот эта формулировка "воины-освободители"? — Конечно нет, не было ни одного болгарского выстрела против Красной армии во всей Болгарии. Что это значит? Что люди встречали Красную армию как освободителя от нацизма", — ответил Васил Василев, бизнесмен.

Сохранились не только фотографии, что представлены на выставке, но и хроника — красноармейцев встречают как героев.

"Наши войска входят на территорию Болгарии и видят, что болгарские пограничники отдают им честь", — говорит Михаил Мягков, научный руководитель Российского военно-исторического общества.

В честь 10-летия освобождения благодарные болгары поставили в столице памятник.

В Софии уже даже сбились со счета сколько раз памятник советским воинам в центре города страдал от рук вандалов. Фигуры солдат и рабочих регулярно покрывают краской, на постаментах появляются надписи. По двустороннему договору, Болгария обязана поддерживать объекты совместной истории, но денег на это не хватает.

Но если вспомнить заявления внешнеполитического ведомства, то ясно что кроме денег может не хватать и политической воли. Но главное здесь, что МИД Болгарии — совсем не равно болгарский народ.