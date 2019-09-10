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Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
В центре Венеции могут запретить курение
Фото: iStock
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой ввести запрет на курение на открытом воздухе. Начать градоначальник предлагает с двух самых популярных достопримечательностей города — моста Риальто и площади Сан-Марко.
По словам самого Бруньяро, на эту идею его натолкнуло посещение Токио, где курение в общественных местах запрещено законом. Отмечается, что в районах Венеции, где предполагается ввести запрет, эту идею восприняли положительно.
Мэр предположил, что курильщикам можно будет раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков, чтобы они не засоряли переулки и площади. Владельцы заведений, попавших в smoke-free зону, должны будут найти возможность организовать помещения для курящих, пишет РИА Новости.
На то, чтобы воплотить эту идею в жизнь у Бруньяро есть несколько месяцев: срок его полномочий истекает уже весной. Если все удастся сделать, то Венеция станет одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено.
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Комментарии
В мире , Экология , Луиджи Бруньяро , РИА Новости , Венеция
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