В центре Венеции могут запретить курение

Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой ввести запрет на курение на открытом воздухе. Начать градоначальник предлагает с двух самых популярных достопримечательностей города — моста Риальто и площади Сан-Марко.

По словам самого Бруньяро, на эту идею его натолкнуло посещение Токио, где курение в общественных местах запрещено законом. Отмечается, что в районах Венеции, где предполагается ввести запрет, эту идею восприняли положительно.

Мэр предположил, что курильщикам можно будет раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков, чтобы они не засоряли переулки и площади. Владельцы заведений, попавших в smoke-free зону, должны будут найти возможность организовать помещения для курящих, пишет РИА Новости.

На то, чтобы воплотить эту идею в жизнь у Бруньяро есть несколько месяцев: срок его полномочий истекает уже весной. Если все удастся сделать, то Венеция станет одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено.