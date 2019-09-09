В ДНР воздвигли памятник Николаю II

Памятник последнему российскому царю Николаю II установили в Донецке . Об этом сообщается в группе «Свято-благовещенский храм» во «ВКонтакте».

Бронзовый бюст императора появился на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк. В церемонии открытия памятника приняли участие священнослужители, военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и жители поселка.

Храм Святых царственных мучеников строится в честь Николая II и членов его семьи, расстрелянных в июле 1918 года в Екатеринбурге.