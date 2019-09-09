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В ДНР воздвигли памятник Николаю II 

Lenta.ru 1 час назад
В ДНР воздвигли памятник Николаю II
Фото: страница Свято-Благовещенский храм, Донецк, пос. Горняк во ВКонтакте
Памятник последнему российскому царю Николаю II установили в Донецке. Об этом сообщается в группе «Свято-благовещенский храм» во «ВКонтакте».
Бронзовый бюст императора появился на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк. В церемонии открытия памятника приняли участие священнослужители, военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и жители поселка.
Храм Святых царственных мучеников строится в честь Николая II и членов его семьи, расстрелянных в июле 1918 года в Екатеринбурге.
В конце августа на Аллее Героев в Донецке установили памятник погибшему при теракте первому главе ДНР Александру Захарченко. Бюст изготовили по заказу мецената Владимира Некрасова. Возле мемориала установили две плиты, на одной из которых выгравированы слова Захарченко: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо».
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В мире , Украина , Владимир Некрасов , Николай II , Александр Захарченко , Донецк
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