Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

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Путин поставил условия Зеленскому по Донбассу 

Рамблер 38 минут назад
Встречи в нормандском формате не возобновятся, пока Украина не выполнит ряд условий, заявил Владимир Путин Эммануэлю Макрону.
Вчера на сайте Кремля было сообщено об имевшем место телефонном разговоре президента России с французским коллегой. В публикации сказано, что разговор состоялся в продолжение недавних российско-французских переговоров в Форте Брегансон, а обсуждались актуальные темы двусторонней повестки.
Так, Путин и Макрон сошлись во мнении, что обмен Россией и Украиной удерживавшимися лицами является важной и позитивной гуманитарной акцией и может поспособствовать нормализации отношений между странами.
Президенты согласились, что работа в нормандском формате должна продолжаться при условии, что будет совместной и конструктивной. В то же время российский лидер подчеркнул, что повестка нового саммита нормандской четверки должна быть тщательно подготовлена, а по его итогам лидеры стран должны одобрить какие-либо решения.
«В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде формулы Штайнмайера», — сказано в сообщении.
Формула Штайнмайера была предложена в 2016 году и подразумевает появление на Украине закона о выборах в Донбассе, проведение выборов, сначала временное, а затем постоянное введение особого статуса этой территории и, наконец, переход к Украине контроля на границе с Россией.
Комментарии182
В мире , Видео , Политика , Статьи , Украина , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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