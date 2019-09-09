Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Путин поставил условия Зеленскому по Донбассу

Вчера на сайте Кремля было сообщено об имевшем место телефонном разговоре президента России с французским коллегой. В публикации сказано, что разговор состоялся в продолжение недавних российско-французских переговоров в Форте Брегансон, а обсуждались актуальные темы двусторонней повестки.

Так, Путин и Макрон сошлись во мнении, что обмен Россией и Украиной удерживавшимися лицами является важной и позитивной гуманитарной акцией и может поспособствовать нормализации отношений между странами.

Президенты согласились, что работа в нормандском формате должна продолжаться при условии, что будет совместной и конструктивной. В то же время российский лидер подчеркнул, что повестка нового саммита нормандской четверки должна быть тщательно подготовлена, а по его итогам лидеры стран должны одобрить какие-либо решения.

«В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде формулы Штайнмайера», — сказано в сообщении.

Формула Штайнмайера была предложена в 2016 году и подразумевает появление на Украине закона о выборах в Донбассе, проведение выборов, сначала временное, а затем постоянное введение особого статуса этой территории и, наконец, переход к Украине контроля на границе с Россией.