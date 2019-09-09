Путь в Россию: глава ДНР сообщил о новой ж/д

Путь в Россию: глава ДНР сообщил о новой железной дороге

Вскоре между Россией и самопровозглашенной ДНР может быть запущено пассажирское сообщение по железной дороге, заявил глава республики Денис Пушилин . По его словам, речь идет о транспортной связи с Москвой Санкт-Петербургом . Парой лет ранее российские военные построили ветку в обход Украины и народных республик.

Уже в ближайшее время между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Российской Федерацией может быть запущено железнодорожное пассажирское сообщение. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом», — подчеркнул Пушилин.

При этом рассматривается также возможность курсирования поездов и в другие российские регионы. По его словам, система в настоящий момент прорабатывается. Кроме того, глава ДНР выразил надежду, что скоро все желающие «смогут ей воспользоваться».

Как сообщает ФАН, ранее местные СМИ рассказывали о планах государственного предприятия ДНР «Донецкая железная дорога» наладить прямое железнодорожное сообщение с Таганрогом

Денис Пушилин заявил, что сейчас жители ДНР и ЛНР могут ездить в Россию только на автомобилях или на рейсовых автобусах. Железнодорожное сообщение налажено из Ясиноватой до станции Успенка. Чтобы доехать на поезде до Таганрога, людям приходится пересаживаться с одного состава на другой.

В настоящее время прямой железнодорожной связи между самопровозглашенными республиками и Россией нет. Ветка, проходящая вдоль бывшей украинской границы, еще в 2017 году была полностью переведена на российскую территорию — раньше часть перегона проходила за кордоном.

До этого российские поезда южного направления, в частности Москва — Адлер, были вынуждены проезжать по Луганской области Украины.

В конце сентября 2017 года ОАО «Российские железные дороги» сообщило о тестовом запуске регулярного движения товарных составов на линии Журавка — Миллерово. В ноябре было запущено движение пассажирских поездов, следовавших по старой линии без остановок.

В начале августа 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденом Жукова 39-ю отдельную железнодорожную бригаду за строительство железной дороги в обход территории Украины.

Новая проложенная военными ветка между станциями Журавка и Миллерово в Воронежской и Ростовской областях соединила южные и центральные регионы России.

Шойгу отметил, что награда — «заслуженная оценка высокой выучки, мужества, стойкости и профессионального мастерства личного состава бригады».

Общая протяженность железнодорожного полотна от Журавки до Миллерово составила свыше 270 км (в обе стороны). Из них 177 км были возведены военными стройбатами.

Остальную часть путей построили гражданские рабочие-железнодорожники.

Проект, имеющий стратегическое значение, должен был быть построен в кратчайшие сроки, отмечали ранее в Минобороны России . Для строительства железной дороги были задействованы 1,5 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявлял, что участок Журавка — Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов России в южные регионы, было принято в самый разгар вооруженного конфликта в Донбассе. Дорога проходит на расстоянии от 5 до 25 км от украинской границы. Реализация проекта новой ветки обошлась более чем в 56 млрд рублей, передает НСН.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве и воссоединения Крымского полуострова с Россией. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в Донбассе украинские власти объявили о начале так называемой «антитеррористической операции». Началось противостояние ополченцев ДНР и ЛНР с Вооруженными силами Украины и националистическими батальонами. За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.