Антонов обсудил с супругой Бута его заключение в США и дальнейшие шаги

По итогам встречи посол сообщил, что дипмиссия сделает все, что в ее силах для обеспечения Бута необходимой консульской помощью, а также будет добиваться его освобождения.

Он также рассказал, что встреча Бута с семьёй, по его информации, запланирована на четверг.

"Они (впечатления от встречи с Аллой Бут) смешанные", — рассказал Антонов по итогам разговора с супругой заключенного россияниня.

Он добавил, что "прекрасно понимает семью Виктора Бута — (жену), которая долго не видела своего супруга, дочку, которая практически выросла без него".

"Что касается нашего посольства, то мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее воссоединилась семья. Мы настаиваем на том, чтобы Виктор Бут был освобождён. Возможность приезда семьи Бута в Соединённые Штаты мы рассматриваем как промежуточный шаг, не более того. Как я понимаю, уже послезавтра они смогут увидеться", — отметил посол.

"Хочу подчеркнуть, что и дальше мы будем оказывать консульское содействие, обеспечивать его поддержку в Соединённых Штатах Америки до того момента, как он будет освобождён… Нам удалось добиться того, что они смогут увидеться в течение недели четыре раза. На этом этапе это максимум, чего мы добились… Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к правозащитным организациям, будь то здесь, в Америке, будь то в России, чтобы они больше уделяли внимания этой ситуации как с Виктором Бутом, так и с другими россиянами, которые несправедливо попали в американские тюрьмы", — заключил дипломат.

Алла Бут, в свою очередь, поблагодарила посольство за тёплый приём, однако отказалась говорить о том, какие шаги они договорились предпринимать.

Ранее стало известно, что госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с ним в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила журналистам сама супруга россиянина.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.