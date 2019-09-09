Душевнобольная «заминировала» дом главы Словакии

Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии

Словакии полиция искала взрывное устройство у дома президента страны Зузаны Чапутовой. Угроза взрыва оказалась ложной.

По информации полиции, неизвестный сообщил о бомбе, заложенной возле дома президента республики под Братиславой. В названном месте кинологи с собакам не нашли взрывного устройства.

Оперативники выяснили, что анонимное сообщение о минировании оставила женщину, которая оказалась пациентом психиатрической лечебницы, отмечает РИА Новости.