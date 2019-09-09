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Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Душевнобольная «заминировала» дом главы Словакии
Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press
В Словакии полиция искала взрывное устройство у дома президента страны Зузаны Чапутовой. Угроза взрыва оказалась ложной.
По информации полиции, неизвестный сообщил о бомбе, заложенной возле дома президента республики под Братиславой. В названном месте кинологи с собакам не нашли взрывного устройства.
Оперативники выяснили, что анонимное сообщение о минировании оставила женщину, которая оказалась пациентом психиатрической лечебницы, отмечает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, полиция постоянно получает сообщения о минировании дома родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.
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В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости , Словакия
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