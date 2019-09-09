Меган Маркл сочли плохой матерью

Британцы назвали Меган Маркл плохой матерью

Жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл стала объектом критики среди жителей Великобританией

Причиной для негодования граждан стал внезапный отъезд Меган в Соединённые Штаты для того, чтобы посетить финал турнира US Open, в котором участвовала её подруга теннисистка Серена Уильямс

Так как герцогиня ради спортивного состязания оставила одного четырёхмесячного сына Арчи, британцы назвали её плохой матерью. Кроме того, поклонники спортсменки выразили мнение, что Маркл приносит Уильямс одни несчастья на корте, так как в итоге она проиграла турнир.

"Она просто решила немного развеяться. Для герцогини это достаточный повод, чтобы бросить ребенка", — цитирует Daily Mailотзывы британцев.

Автор статьи подчеркнула, что критика в адрес Маркл растёт не из-за её национальности или прошлого, а из-за принятия непопулярных решений.

"Это связано с выбором, который она делает каждый день, и с тем, как она относится к членству в королевской семье и, соответственно, к британской публике", — говорится в материале.