Импичмент не состоится. Американист о подготовке отставки Трампа

В юридическом комитете пaлaты предстaвителей СШA проведут голосовaние по резолюции о рaсследовaнии и возможности импичментa президенту Соединенных Штaтов Донaльду Трaмпу. Об этом сообщaет CBS. Кaк стaло известно, текст резолюции обнaродуют в понедельник, 9 сентября. Само голосовaние состоится в среду, 11 сентября, пишет Газета.ру.

В демокрaтической пaртии считaют предстоящую процедуру следующим шaгом в рaсследовaнии деятельности Трaмпa. Тaм утверждaют, что голосовaние привнесет большую официaльность рaзбирaтельству.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что очередное голосование в палате представителей Конгресса США по поводу начала процедуры импичмента Трампа, не пройдет голосование из-за слабости аргументов немногочисленных членов палаты, которые инициируют это предложение.

«Это уже не первая резолюция такого рода. Это может быть инициатива одного-двух, даже группы членов палаты представителей США. Поэтому она не наберет нужного числа голосов и поэтому руководство демократической партии Соединенных Штатов выступает против импичмента Трампа», — заявил эксперт.

Американист напомнил, что импичмент президенту США — сложная многоступенчатая процедура, этапы которой прописаны в Конституции Соединенных Штатов.

«Импичмент просто так не происходит. В Конституции прописаны все основные процедуры, связанные с этим. В первую очередь, нужно удостовериться, что президент совершил преступление. Причем, речь должна идти о серьезном преступлении, тяжком, а не о нарушении правил парковки или уличного движения, например. Процедура предусматривает сначала проведение расследования, выявление этих преступлений и предъявление обвинения. Этим занимается палата представителей Конгресса США. На втором этапе происходит рассмотрение этих обвинений. Этим занимается уже другая палата Конгресса — Сенат, он же и голосует по поводу совершения преступления: было оно или нет. Только тогда может произойти импичмент, или отстранение. Пока свидетельств в отношении того, что Трамп совершил какое-то преступление, у нас с вами нет. Поэтому об импичменте говорят очень давно, но руководство демократической партии постоянно было против. Трампу никаких обвинений в совершении серьезного преступления предъявлено не было», — отметил Юрий Рогулев.