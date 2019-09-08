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Импичмент не состоится. Американист о подготовке отставки Трампа 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
Фото: РИА Новости
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, какие аргументы есть у демократов в пользу импичмента Трампа.
В юридическом комитете пaлaты предстaвителей СШA проведут голосовaние по резолюции о рaсследовaнии и возможности импичментa президенту Соединенных Штaтов Донaльду Трaмпу. Об этом сообщaет CBS. Кaк стaло известно, текст резолюции обнaродуют в понедельник, 9 сентября. Само голосовaние состоится в среду, 11 сентября, пишет Газета.ру.
В демокрaтической пaртии считaют предстоящую процедуру следующим шaгом в рaсследовaнии деятельности Трaмпa. Тaм утверждaют, что голосовaние привнесет большую официaльность рaзбирaтельству.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что очередное голосование в палате представителей Конгресса США по поводу начала процедуры импичмента Трампа, не пройдет голосование из-за слабости аргументов немногочисленных членов палаты, которые инициируют это предложение.
«Это уже не первая резолюция такого рода. Это может быть инициатива одного-двух, даже группы членов палаты представителей США. Поэтому она не наберет нужного числа голосов и поэтому руководство демократической партии Соединенных Штатов выступает против импичмента Трампа», — заявил эксперт.
Американист напомнил, что импичмент президенту США — сложная многоступенчатая процедура, этапы которой прописаны в Конституции Соединенных Штатов.
«Импичмент просто так не происходит. В Конституции прописаны все основные процедуры, связанные с этим. В первую очередь, нужно удостовериться, что президент совершил преступление. Причем, речь должна идти о серьезном преступлении, тяжком, а не о нарушении правил парковки или уличного движения, например. Процедура предусматривает сначала проведение расследования, выявление этих преступлений и предъявление обвинения. Этим занимается палата представителей Конгресса США. На втором этапе происходит рассмотрение этих обвинений. Этим занимается уже другая палата Конгресса — Сенат, он же и голосует по поводу совершения преступления: было оно или нет. Только тогда может произойти импичмент, или отстранение. Пока свидетельств в отношении того, что Трамп совершил какое-то преступление, у нас с вами нет. Поэтому об импичменте говорят очень давно, но руководство демократической партии постоянно было против. Трампу никаких обвинений в совершении серьезного преступления предъявлено не было», — отметил Юрий Рогулев.
Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН предположил, зачем демократы выводят из себя Трампа, если понимают всю бесперспективность идеи с импичментом.
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В мире , США , Сергей Самуйлов , Юрий Рогулев , Дональд Трамп , МГУ , Конгресс США , Газета.Ru
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