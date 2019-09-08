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НАТО: обмен России и Украины является шагом в правильном направлении 

RT на русском 46 минут назад
В НАТО отреагировали на обмен России и Украины
Фото: РИА Новости
В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.
«Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, которые были захвачены Россией в прошлом ноябре, и режиссёр Олег Сенцов наконец-то вернулись домой. Это шаг в правильном направлении», — говорится в сообщении на сайте Североатлантического альянса.
Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной является «важным шагом на пути к примирению двух стран».
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами.
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В мире , Политика , Украина , Олег Сенцов , Совет Европы , НАТО
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