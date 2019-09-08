Южная Корея и КНДР могут создать аналог ЕС

Северокорейские и южнокорейские власти могут объединиться для создания аналога Евросоюза . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецсоветника президента Республики Корея по дипломатии и нацбезопасности Мун Чжон Ина.

По его словам, для создания экономического объединения КНДР и Северной Кореи потребуется около 10-15 лет.

"Объединение будет непростым", — добавил Мун Чжон Ин.

Он отметил, для выхода на новый уровень и объединения нужно прийти к согласию, создать механизм для регулярных контактов на высшем уровне.

Ранее КНДР предостерегла Южную Корею о последствиях совместных с США военных учений.