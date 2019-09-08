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Южная Корея и КНДР могут создать аналог ЕС 

Газета.Ru 24 минуты назад
Южная Корея и КНДР могут создать аналог ЕС
Фото: Reuters
Северокорейские и южнокорейские власти могут объединиться для создания аналога Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецсоветника президента Республики Корея по дипломатии и нацбезопасности Мун Чжон Ина.
По его словам, для создания экономического объединения КНДР и Северной Кореи потребуется около 10-15 лет.
"Объединение будет непростым", — добавил Мун Чжон Ин.
Он отметил, для выхода на новый уровень и объединения нужно прийти к согласию, создать механизм для регулярных контактов на высшем уровне.
Ранее КНДР предостерегла Южную Корею о последствиях совместных с США военных учений.
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