Сенцов высказался «о врагах Украины»

Украинский режиссер Олег Сенцов , вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой Киевом , заявил, что «до победы еще очень далеко». Его слова приводит УНИАН.

«Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям.

Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается.

Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора», — сказал Сенцов.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в создании террористического сообщества и других преступлениях. Он не признал свою вину и держал голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В конце августа 2019 года сообщалось, что Сенцова доставили из колонии города Лабытнанги в один из следственных изоляторов Москвы в рамках подготовки к обмену заключенными с Украиной.