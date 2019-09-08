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Трамп отменил секретные переговоры с талибами 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Трамп отменил секретные переговоры с талибами
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«Без ведома практически всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле», — написал Трамп.
Глава США добавил, что в результате происшествия погибли 12 человек.
В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.
Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.
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В мире , США , Ашраф Ахмадзай , Дональд Трамп , Пентагон , Талибан , НАТО , Афганистан , Кабул
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