Трамп отменил секретные переговоры с талибами

«Без ведома практически всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле», — написал Трамп.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

Глава США добавил, что в результате происшествия погибли 12 человек.

В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.

Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.