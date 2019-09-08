На Украине назвали фамилии переданных РФ заключенных

На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной . Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он решил рассказать о заключенных после бессонных ночей из-за переговоров.

Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины. Многие из них были задержаны на Украине по обвинению в госизмене.