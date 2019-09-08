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Наглый енот «захватил» дом судьи в США 

ТК «Звезда» + ещё 2 56 минут назад
Наглый енот «захватил» дом судьи
Фото: pixabay.com
Местный житель потратил 20 часов на поимку незваного гостя.
В американском городе Роузбад, штат Техас, енот нелегально проник в дом местного судьи Мэттью Райта. Для того, чтобы поймать животное, хозяину пришлось потратить 20 часов.
Он перепробовал все способы выманить зверька из помещения. Райт вымостил путь до входной двери дорожкой из лакомств, однако енот оказался равнодушен к угощению. Животное проигнорировало ловушку и заснуло на карнизе. Млекопитающее долго не хотел покидать завоеванные владения, но, наконец, было поймано.
«Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения», — пошутил Райт на своей странице в Facebook.
Еноты часто любят наведываться в дома людей. Так, на днях жители канадской Оттавы столкнулись с настоящим нашествием этих животных. Многие из них перепили забродившего фруктового сока и лежали на улицах и во дворах в пьяном виде.
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В мире , Общество , Мэттью Райт , США
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