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СМИ: Мугабе похоронят в Хараре на кладбище национальных героев 

ТАСС 1 час назад
Мугабе похоронят на кладбище национальных героев
Фото: Reuters
Правительство Зимбабве приняло решение похоронить бывшего президента Роберта Мугабе на национальном кладбище в Хараре, известном как "Акр национальных героев". Об этом сообщило в субботу угандийское информационное агентство Kabuubi Media Africa со ссылкой на заместителя официального представителя зимбабвийского правительства Энержи Мутоди.
"Мугабе будет захоронен в национальной святыне, он заслуживает этого", — подчеркнул Мутоди.
"Акр национальных героев" имеет статус национального пантеона. Это также означает, что похороны будут иметь государственный статус, отмечают африканские комментаторы.
Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре.
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В мире , Роберт Мугабе , Зимбабве , Хараре
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