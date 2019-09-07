Мугабе похоронят на кладбище национальных героев

СМИ: Мугабе похоронят в Хараре на кладбище национальных героев

Правительство Зимбабве приняло решение похоронить бывшего президента Роберта Мугабе на национальном кладбище в Хараре , известном как "Акр национальных героев". Об этом сообщило в субботу угандийское информационное агентство Kabuubi Media Africa со ссылкой на заместителя официального представителя зимбабвийского правительства Энержи Мутоди.

"Мугабе будет захоронен в национальной святыне, он заслуживает этого", — подчеркнул Мутоди.

"Акр национальных героев" имеет статус национального пантеона. Это также означает, что похороны будут иметь государственный статус, отмечают африканские комментаторы.

Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре.