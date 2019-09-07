Макрон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Он приветствовал такое решение и добавил, что диалог между Москвой и Киевом должен продолжиться в ближайшие недели.

Также в заявлении Елисейского дворца говорится, что Франция вместе с Германией активизируют свои усилия в рамках Нормандского формата для достижения дальнейшего прогресса в реализации минских соглашений.

Украина и Россия обменялась заключенными по формуле "35 на 35".