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Макрон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной 

Газета.Ru + ещё 3 47 минут назад
Макрон высказался об обмене заключенными
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной ключевым шагом в возобновлении переговоров, передает РИА "Новости".
Он приветствовал такое решение и добавил, что диалог между Москвой и Киевом должен продолжиться в ближайшие недели.
Также в заявлении Елисейского дворца говорится, что Франция вместе с Германией активизируют свои усилия в рамках Нормандского формата для достижения дальнейшего прогресса в реализации минских соглашений.
Украина и Россия обменялась заключенными по формуле "35 на 35".
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В мире , Европа , Конфликты , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Франция
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