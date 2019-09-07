Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Порошенко заявил, что его «завоевания приперли Путина к стене» и вынудили обменять заключенных.

«Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», — написал он в фейсбуке.

В комментариях многие пользователи пишут, что Порошенко решил примазаться к исторической акции, а в его правление подобный обмен был попросту невозможен.

Порошенко также напомнили о судьбе еще одного «украинского героя» — летчицы Надежды Савченко . В России ее приговорили к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов. Однако президент РФ помиловал ее и Савченко вернули на Украину. Порошенко вручил летчице звание героя, а затем подчиненные ему силовики обвинили Савченко в терроризме и упекли ее в украинскую тюрьму.