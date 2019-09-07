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Порошенко похвалил себя за обмен пленными 

Рамблер + ещё 7 7 минут назад
Порошенко заявил, что его «завоевания приперли Путина к стене» и вынудили обменять заключенных.
«Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», — написал он в фейсбуке.
"Ффух! Долетели!": РФ и Украина обменяли заключенных
В комментариях многие пользователи пишут, что Порошенко решил примазаться к исторической акции, а в его правление подобный обмен был попросту невозможен.
Порошенко также напомнили о судьбе еще одного «украинского героя» — летчицы Надежды Савченко. В России ее приговорили к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов. Однако президент РФ помиловал ее и Савченко вернули на Украину. Порошенко вручил летчице звание героя, а затем подчиненные ему силовики обвинили Савченко в терроризме и упекли ее в украинскую тюрьму.
Сегодня Москва и Киев произвели исторический обмен удерживаемыми лицами. 35 россиян вернулись домой с Украины, где их незаконно удерживали в тюрьмах по политическим мотивам. В качестве ответной меры на Украину были отправлены 35 украинцев, нарушивших российское законодательство и содержащихся в учреждениях ФСИН РФ. Договориться об этом удалось президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Комментарии43
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Владимир Путин , ФСИН
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