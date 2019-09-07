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Brexit: Джонсон может оказаться за решеткой 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Джонсон может оказаться за решеткой
Фото: Reuters
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить новое продление срока переговоров по Brexit, сообщает газета The Daily Telegraph. В распоряжении редакции оказалось письмо, которое Джонсон направил накануне членам Консервативной партии. В нем Джонсон заявляет, что никогда не будет умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit.
Джонсон пообещал сделать все возможное для выхода Британии из ЕС
Британский парламент по инициативе оппозиционных партий принял законопроект, обязывающий правительство Соединенного королевства запросить у ЕС продление переговоров по Brexit до 31 января 2020. Инициатива содержит запрет на выход из состава Евросоюза без сделки. Если Джонсон нарушит его, то против главы правительства могут быть поданы судебные иски, а он сам может оказаться за решеткой. Бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд пояснил, что отказ может быть расценен как неисполнение решения суда.
Закон вступит в силу после подписания королевой Елизаветой II, ожидается, что это произойдет в понедельник, 9 сентября. Тем временем о высокопоставленные члены кабинета Джонсона начинают призывать его принять план Б и дистанцироваться от радикальных евроскептиков, которые настаивают на "жестком" варианте Brexit, то есть без сделки вовсе.
Из-за политического кризиса Джонсон сократил свое пребывание в шотландском замке Балморал, где он находился с вечера пятницы по приглашению королевы Елизаветы II, традиционно проводящей там лето и начало осени. Премьер вернулся в Лондон для поиска развязок сохраняющейся сложной ситуации.
Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на конец октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.
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Комментарии11
В мире , Европа , Борис Джонсон , Елизавета II , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , Daily Telegraph , Брюссель
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