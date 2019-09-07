Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяные еноты появились в канадской Оттаве 

Газета.Ru 1 час назад
Пьяные еноты появились в канадской Оттаве
Фото: depositphotos.com
Жители района Ститсвиль на юге канадской столицы Оттаве обнаружили нескольких енотов с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает CBC News.
Как отмечается, одно из животных нашла на крыльце своего дома Эмили Роджерс. По ее словам, енот находился в полусонном состоянии и едва мог передвигать лапами.
"Было понятно, что у животного какие-то проблемы", — сказала Роджерс.
Спустя несколько часов женщина позвонила в Службу защиты животных, зверька забрали к ветеринару. Как оказалось, в Ститсвиле обнаружили еще несколько енотов в подобном состоянии.
Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Рантц отметил, что животные могли опьянеть из-за съеденных опавших фруктов, которые начали бродить.
По его словам, если енотов не трогать, то через некоторое время они самостоятельно придут в себя и вернутся к привычному ночному режиму.
Газета.Ru: последние новости
Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил эксперт Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил эксперт Киевский суд освободил ценного свидетеля по делу МН17 Киевский суд освободил ценного свидетеля по делу МН17 Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае
В мире , Эмили Роджерс , Оттава
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США против: вернется ли Россия в G7
США против: вернется ли Россия в G760
Названа причина нападения на Памфилову
Названа причина нападения на Памфилову381
Зеленский помиловал россиян для обмена
Зеленский помиловал россиян для обмена2
Эстония готовится к нашествию «зеленых человечков»
Эстония готовится к нашествию «зеленых человечков»87
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception9
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
Мужчина на американских горках на лету поймал смартфон
00:45
Мужчина на американских горках на лету поймал смартфон
Интернет Общество
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть