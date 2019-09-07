Пьяные еноты появились в канадской Оттаве

Жители района Ститсвиль на юге канадской столицы Оттаве обнаружили нескольких енотов с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает CBC News.

Как отмечается, одно из животных нашла на крыльце своего дома Эмили Роджерс . По ее словам, енот находился в полусонном состоянии и едва мог передвигать лапами.

"Было понятно, что у животного какие-то проблемы", — сказала Роджерс.

Спустя несколько часов женщина позвонила в Службу защиты животных, зверька забрали к ветеринару. Как оказалось, в Ститсвиле обнаружили еще несколько енотов в подобном состоянии.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Рантц отметил, что животные могли опьянеть из-за съеденных опавших фруктов, которые начали бродить.

По его словам, если енотов не трогать, то через некоторое время они самостоятельно придут в себя и вернутся к привычному ночному режиму.