Зеленский помиловал заключенных россиян для обмена

С открытой датой: Москва и Киев готовят обмен заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский не сообщал о точном времени обмена заключенными с Россией , а СМИ, сообщившие об этом, ссылались на ложные пост в фейковом аккаунте украинского лидера в соцсетях. Президент России Владимир Путин рассказал, что обмен будет произведен из соображений гуманности, и что переговоры об этом вступили в финальную стадию.

Обмен заключенными между Россией и Украиной произойдет в ближайшее время, но точного времени ни одна из сторон не сообщает. При этом ранее СМИ опубликовали сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассказал о точном времени обмена. Но при этом журналисты ссылались на фейковый аккаунт украинского лидера в соцсетях, а официальные источники этой информации не подтвердили.

«Я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины — это наивысшая ценность для нашего государства», — так прокомментировал грядущий обмен руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

Роман Сущенко — украинский журналист, корреспондент национального государственного агентства Укринформ. А по данным ФСБ , он является кадровым полковником военной разведки Украины, работавшим под журналистским прикрытием.

В сентябре 2016 года Сущенко был арестован в Москве по обвинению в шпионаже, а 4 июня 2018 года признан виновным и приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима

В столицу России Сущенко прибыл, по его словам, в связи с семейными делами. По информации ФСБ и как установил суд,

Сущенко находился в России для сбора и передачи иностранному государству секретных сведений о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России,

Накануне — в четверг, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в Приморском крае на острове Русский рассказал про трудности данного обмена, передает ФАН.

«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал глава государства.

О том же, что обмен заключенными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва, поскольку сотрудники Службы безопасности Украины не выдали к обмену одного из россиян — чуть позже рассказал адвокат осужденных граждан РФ Валентин Рыбин

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все, по списку, согласованному ранее. В пункте сбора находятся все люди, которых помиловал президент Украины своим указом. Однако, в одном из украинских СИЗО остался один гражданин РФ, которого СБУ почему-то не доставила», — пояснил юрист.

Вскоре стало известно, что речь идет о Руслане Гаджиеве. Он был осужден на 15 лет. Его не оказалось в списке помилованных Владимиром Зеленским, передает НСН.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что обмен задержанными между Москвой и Киевом положительно повлияет на атмосферу между двумя странами, а также будет снята крупная эмоциональная проблема.

«Именно этому долго пыталась помешать команда Порошенко, игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России», — заключил сенатор.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук со своей стороны также заявил, что Москва и Киев в ближайшее время придут к соглашению об обмене заключенными. Он добавил, что переговорный процесс идет успешно, но затруднился назвать конкретную дату его завершения.

Переговоры об обмене заключенными начались в середине лета, после телефонного разговора президентов России и Украины. При этом в Кремле не стали называть дату обмена заключенными между Россией и Украиной.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена до конца недели.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что переговоры между Москвой и Киевом продолжаются.