Отношения Китая и США достигли «точки замерзания»

Американский аналитик заявил о «точке замерзания» отношений США и Китая

Уровень китайско-американских отношений снизился до «точки замерзания», считает председатель Национального комитета США по отношениям Пекина и Вашингтона Стивен Орлинс. Заявление прозвучало на открытии международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.

«Очевидно, что в настоящий момент отношения Китая и США упали до точки замерзания, это наихудшая ситуация, свидетелем которой я когда-либо был», — приводит его слова РИА «Новости».

Вместе с тем, Орлинс заявил, что с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы. Нынешние проблемы двух стран он охарактеризовал как краткосрочные.

«И в Шанхае, и в Нью-Йорке матери одинаково беспокоятся о будущем своих детей, и точно так же, как и наши народы, наши страны смогут найти пути и возможности, чтобы вместе прикладывать усилия для совместной борьбы с настоящими вызовами», — добавил Орлинс, отнеся к таким вызовам терроризм, климатические изменения, кризисы в экономике, инфекционные заболевания.