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Американский аналитик заявил о «точке замерзания» отношений США и Китая 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 29 минут назад
Отношения Китая и США достигли «точки замерзания»
Фото: Reuters
Уровень китайско-американских отношений снизился до «точки замерзания», считает председатель Национального комитета США по отношениям Пекина и Вашингтона Стивен Орлинс. Заявление прозвучало на открытии международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.
«Очевидно, что в настоящий момент отношения Китая и США упали до точки замерзания, это наихудшая ситуация, свидетелем которой я когда-либо был», — приводит его слова РИА «Новости».
Вместе с тем, Орлинс заявил, что с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы. Нынешние проблемы двух стран он охарактеризовал как краткосрочные.
«И в Шанхае, и в Нью-Йорке матери одинаково беспокоятся о будущем своих детей, и точно так же, как и наши народы, наши страны смогут найти пути и возможности, чтобы вместе прикладывать усилия для совместной борьбы с настоящими вызовами», — добавил Орлинс, отнеся к таким вызовам терроризм, климатические изменения, кризисы в экономике, инфекционные заболевания.
К переговорам США и Китая приковано большое внимание на фоне развернувшейся между странами торговой войны. В конце прошлой недели начали действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США не соперничают с Китаем, а ведут против него агрессивную торговую войну.
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Комментарии
В мире , Азия , США , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Китай
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