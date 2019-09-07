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Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди 

Газета.Ru + ещё 1 25 минут назад
Императрице Японии удалят раковую опухоль
Фото: Reuters
Почетная императрица Японии Митико, которая приходится матерью действующему императору Нарухито, поступила 7 сентября, в субботу, в больницу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди.
Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов. Перед этим у нее возьмут все необходимые анализы.
Рак груди у Митико обнаружили в июле 2019 года во время плановой диспансеризации.
Причем, как подчеркивается, врачи выявили рак на самой первой стадии его развития.
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В мире , Другое , Япония
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