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Зеленского заподозрили в неприязни к однопартийцам 

360tv.ru 50 минут назад
Зеленского заподозрили в неприязни к однопартийцам
Фото: 360tv.ru
Президент Украины, основатель политической партии «Слуга народа» Владимир Зеленский избегает встреч с непопулярными однопартийцами. Об этом сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на источник, близкий к администрации главы государства.
Зеленский проявляет высокомерно-презрительное отношение к соратникам — членам партии «Слуга народа», заявил источник СМИ. В связи с этим многие из них не встречаются лично с президентом. Речь идет о непопулярных политиках, которые не относятся к влиятельным гражданам.
«Многие же члены «Слуги» не являются политическими тяжеловесами, поэтому дополнительно общаться с ними президент не считает нужным», — говорится в материале издания.
Особенно такие взаимоотношения не устраивают молодых представителей «Слуги народа». В связи с этим в партии чувствуется напряжение и недоверие, написал сайт «Утро.ру».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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