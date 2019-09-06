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В секторе Газа в ходе столкновений погибли два палестинца 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В секторе Газа погибли два палестинца
Фото: Reuters
В столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа погибли два палестинца, в том числе подросток. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения.
Отмечается, что ещё 38 человек пострадали.
Протесты палестинцев в секторе Газа проходят каждую неделю начиная с марта 2018 года. Одним из главных требований участников акции является снятие израильской блокады анклава.
В конце августа сообщалось, что по меньшей мере 122 палестинца пострадали при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.
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В мире , Ближний Восток , Происшествия
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