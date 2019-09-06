В секторе Газа погибли два палестинца

В секторе Газа в ходе столкновений погибли два палестинца

В столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа погибли два палестинца, в том числе подросток. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ещё 38 человек пострадали.

Протесты палестинцев в секторе Газа проходят каждую неделю начиная с марта 2018 года. Одним из главных требований участников акции является снятие израильской блокады анклава.

В конце августа сообщалось, что по меньшей мере 122 палестинца пострадали при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.