Адвокат заявил о попытке дискредитации Зеленского

Адвокат: Украина исключила из списка на обмен россиянина Гаджиева

Гражданин России Руслан Гаджиев не был доставлен в пункт сбора лиц, планируемых для обмена между РФ и Украиной , и продолжает находиться в СИЗО , что означает, что Украина его не планирует выдавать. Об этом в пятницу заявил адвокат ряда удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин

"Сегодня есть список людей, которые будут обменяны завтра. Один из людей не попал под обмен", — отметил Рыбин в интервью телеканалу "Наш", уточнив, что этим человеком является гражданин России Руслан Гаджиев.

Он, по словам защитника, продолжает находиться в одном из украинских СИЗО в то время, как другие люди, которые запланированы к обмену, уже находятся в пункте сбора.

Рыбин считает, что такая ситуация сложилась, так как президенту Украины Владимиру Зеленскому "не подали этого человека на помилование". По мнению адвоката, это является попыткой дискредитировать главу государства.

"Я считаю, что это политический шаг, который был направлен на дискредитацию нового президента Украины Владимира Александровича Зеленского", — заявил он, при этом выразив надежду, что украинский лидер в итоге разберется с ситуацией.

В то же время официальной информации ни от украинской стороны, ни от российской о тех, кто будет обменян и когда, не поступало.