Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: Украина исключила из списка на обмен россиянина Гаджиева 

ТАСС + ещё 2 26 минут назад
Адвокат заявил о попытке дискредитации Зеленского
Фото: Reuters
Гражданин России Руслан Гаджиев не был доставлен в пункт сбора лиц, планируемых для обмена между РФ и Украиной, и продолжает находиться в СИЗО, что означает, что Украина его не планирует выдавать. Об этом в пятницу заявил адвокат ряда удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин.
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
"Сегодня есть список людей, которые будут обменяны завтра. Один из людей не попал под обмен", — отметил Рыбин в интервью телеканалу "Наш", уточнив, что этим человеком является гражданин России Руслан Гаджиев.
Он, по словам защитника, продолжает находиться в одном из украинских СИЗО в то время, как другие люди, которые запланированы к обмену, уже находятся в пункте сбора.
Рыбин считает, что такая ситуация сложилась, так как президенту Украины Владимиру Зеленскому "не подали этого человека на помилование". По мнению адвоката, это является попыткой дискредитировать главу государства.
"Я считаю, что это политический шаг, который был направлен на дискредитацию нового президента Украины Владимира Александровича Зеленского", — заявил он, при этом выразив надежду, что украинский лидер в итоге разберется с ситуацией.
В то же время официальной информации ни от украинской стороны, ни от российской о тех, кто будет обменян и когда, не поступало.
ТАСС: последние новости
Зеленский назвал легализацию оружия преждевременной для Украины Зеленский назвал легализацию оружия преждевременной для Украины Глава Гонконга: законопроект об экстрадиции будет окончательно отозван в октябре Глава Гонконга: законопроект об экстрадиции будет окончательно отозван в октябре Лукашенко считает неправильным, что Путина не пригласили на памятные мероприятия в Польшу Лукашенко считает неправильным, что Путина не пригласили на памятные мероприятия в Польшу
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Валентин Рыбин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США запустили баллистические ракеты с подлодки
США запустили баллистические ракеты с подлодки136
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе3
Путин поговорил с Памфиловой после нападения преступника
Путин поговорил с Памфиловой после нападения преступника38
Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией
Анонсирован обмен заключенными между Украиной и Россией86
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко9
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение