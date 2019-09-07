Министр труда Британии ушла в отставку из-за ссоры с Джонсоном

Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном , передает РИА "Новости".

"Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", — пояснила она.

Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проигнорировавших его призыв и проголосовавших за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit.

Ранее суд Лондона отказался наложить запрет на решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу парламента.