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Министр труда Британии ушла в отставку из-за ссоры с Джонсоном 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Министр труда Британии ушла в отставку из-за ссоры
Фото: Hannah Mckay/Reuters
Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост и Консервативную партию из-за разногласий с премьером Борисом Джонсоном, передает РИА "Новости".
"Я покинула кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", — пояснила она.
Джонсон ранее исключил из партии 21 депутата-консерватора, проигнорировавших его призыв и проголосовавших за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit.
Ранее суд Лондона отказался наложить запрет на решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу парламента.
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В мире , Законопроекты , Борис Джонсон , Консервативная партия , РИА Новости
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