Зеленский помиловал россиян из списка на обмен

Украинские власти выполнили обязательства, достигнутые на переговорах с российской стороной: помиловали граждан РФ, которых готовят к обмену заключёнными, сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — заявил адвокат.

Однако Рыбин подчеркнул, что обмен, возможно, находится а грани срыва, поскольку в пункт сбора не был доставлен один из россиян, готовившихся к обмену. В середине дня 6 сентября он до сих пор находился в следственном изоляторе.