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Демонстранты в Гонконге решили изменить тактику 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Демонстранты в Гонконге изменили тактику
Фото: Reuters
Участники антиправительственных демонстраций в Гонконге в ходе очередной акции в субботу планируют предпринять попытку нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок, пишет газета South China Morning Post. По информации издания, протестующие собираются сменить тактику.
«Администрации воздушной гавани известно о призывах к попыткам перекрыть движение транспорта в аэропорт 7 сентября», — передает ТАСС сообщение аэропорта.
Пассажирам рекомендовали следить за ситуацией на дорогах, расписанием рейсов, запастись достаточным временем для прибытия.
Курсирующий из центра города в аэропорт скоростной поезд проезжает маршрут без промежуточных остановок. Расположенные рядом с воздушной гаванью станции закрыты.
По информации полиции, демонстранты планируют сменить тактику. Так, многие из них на этот раз намерены не облачаться в черные майки и маски, а будут выдавать себя за обычных пассажиров. Часть из них может попытаться проникнуть в терминал, предъявив поддельные авиабилеты.
1 сентября антиправительственные демонстранты в Гонконге предприняли попытки блокировать дороги на подступах к международному аэропорту Чек Лап Кок. За выходные протестующие разгромили 40 станций метро.
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Комментарии
В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Гонконг
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