Демонстранты в Гонконге изменили тактику

Демонстранты в Гонконге решили изменить тактику

Участники антиправительственных демонстраций в Гонконге в ходе очередной акции в субботу планируют предпринять попытку нарушить работу международного аэропорта Чек Лап Кок, пишет газета South China Morning Post. По информации издания, протестующие собираются сменить тактику.

«Администрации воздушной гавани известно о призывах к попыткам перекрыть движение транспорта в аэропорт 7 сентября», — передает ТАСС сообщение аэропорта.

Пассажирам рекомендовали следить за ситуацией на дорогах, расписанием рейсов, запастись достаточным временем для прибытия.

Курсирующий из центра города в аэропорт скоростной поезд проезжает маршрут без промежуточных остановок. Расположенные рядом с воздушной гаванью станции закрыты.

По информации полиции, демонстранты планируют сменить тактику. Так, многие из них на этот раз намерены не облачаться в черные майки и маски, а будут выдавать себя за обычных пассажиров. Часть из них может попытаться проникнуть в терминал, предъявив поддельные авиабилеты.

1 сентября антиправительственные демонстранты в Гонконге предприняли попытки блокировать дороги на подступах к международному аэропорту Чек Лап Кок. За выходные протестующие разгромили 40 станций метро.