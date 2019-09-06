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Зеленский обновил состав СНБО 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Зеленский обновил состав СНБО
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны, советующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Согласно указу президента, в персональный состав СНБО ввели премьера Украины Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Также президент утвердил в персональном составе СНБО главу СБ Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.
Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБ Украины Василия Грицака, бывшего премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, бывшего генпрокурора Юрия Луценко, бывшего спикера Рады Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко и бывшего главу Минобороны Степана Полторака.
Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226.
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Комментарии
В мире , Украина , Юрий Луценко , Руслан Рябошапка , Павел Петренко , Иван Баканов , Вадим Пристайко , Алексей Гончарук , Степан Полторак , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Владимир Гройсман , Министерство обороны , МИД , Верховная Рада
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