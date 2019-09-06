Зеленский обновил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны, советующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226.