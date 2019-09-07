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Президент Афганистана отложил поездку в США 

RT на русском + ещё 1 50 минут назад
Президент Афганистана отложил поездку в США
Фото: Reuters
Президент Афганистана Ашфар Гани Ахмадзай отложил запланированную ранее поездку в США по неуточнённым причинам.
Как сообщает Associated Press, афганский лидер должен был в США обсудить переговоры американских властей с радикальным движением «Талибан»*.
Отмечается, что ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вернулся в Катар для переговоров с представителями «Талибана».
Ранее договорённость о начале вывода американских войск, по словам Халилзада, требовала лишь одобрения президента США Дональда Трампа.
Уточняется, что после заявления американского спецпредставителя, талибы совершил два теракта в Кабуле, жертвой одного из них стал гражданин США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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В мире , США , Ашраф Ахмадзай , Дональд Трамп , Талибан , Афганистан
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