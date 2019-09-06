Гварамии предъявили новые обвинения

Гварамии ужесточили обвинение

Экс-гендиректор канала «Рустави 2» Ника Гварамия причастен к растрате, подкупу, подделке документов и их использовании. В этом, как сообщает «Sputnik Грузия », его винит прокуратура

В июле Гварамия лишился работы на «Рустави 2» решением нового владельца канала бизнесмена Кибара Халваши. Тот назначил новым директором своего адвоката Паату Салию. Тот заявил, что его предшественник допустил нарушения, принесшие «Рустави 2» ущерб, и обратился в правоохранительные органы

В начале августа Генеральная прокуратура Грузии предъявила Гварамии обвинение в злоупотреблении полномочиями. По ее версии, медиаменеджер должен был, но не потребовал от компании «Интер медиа плюс», которой владеют его друзья, 6,8 миллиона лари.

Теперь, после анализа доказательств, прокуроры ужесточили обвинение. По их мнению, Гварамия причастен к коммерческому подкупу, изготовлению поддельных документов, их использованию, а также к растрате имущественных прав «Рустави 2» в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Если вина Ники Гварамии в совершении этих преступлений будет доказана, он может сесть в тюрьму на срок до семи лет.