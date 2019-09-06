Восточные немцы разочаровались в западных

Иллюзия «объединения» развеялась: Германия расколота, как никогда

Это было совершеннейшее совпадение — очередной тур выборов в ландтаги некоторых федеральных земель ФРГ прошел ровно в дни, предшествующие юбилею падения берлинской стены. В минувшие выходные прошли выборы в Саксонии и Бранденбурге, следующие — в октябре в Тюрингии

Власти и правящая партия настолько озабочены этими выборами, что им пока в голову не приходит говорить о юбилее падения стены по одной простой причине — тогда придется подводить какие то итоги и говорить какие-то слова.

И если уж не врать так откровенно, как они последние годы делают, то любой анализ того, как стала жить объединенная Германия , будет так или иначе в пользу оппозиционных кандидатов. То есть вчерашних оппозиционных партий. Точнее, всего одной партии — «Альтернатива для Германии», АдГ. И с результатом под 23 процента в одной земле и 27 процентов в другой она как бы уже и не то, что оппозиционная. Она — вторая партия по величине — и в Бранденбурге, и в Саксонии. При этом встроенная в систему немецкая пресса продолжает называть ее «правыми популистами», «нацистами» и «фашистами». А цепляющаяся за остатки власти партия ХДС надувает щеки и утверждает, что она с этими гадами в ландтаге на одном километре рядом не сядет.

Собственно, я только что в нескольких предложениях описал все, что произошло со времени падения Стены. Но они требуют для стороннего читателя некоторых пояснений и расшифровки.

Самый главный итог — иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» (официальное название) в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет.

Все, что заложили два предшественника Меркель со времен падения стены, и что позволило новой большой ФРГ стартануть в будущее — все уничтожено, развалено и профукано в бесконечной демагогии немецкой политической элиты, лидером которой себя считала партия ХДС. Которая — вы будете смеяться — еще не так давно значилась, как партия правого центра. Ключевое слово — «правого». Сегодня политики довели общество до того, что все вздрагивают от слова «правый» и за тексты той же Меркель девятилетней давности, озвучь ты их сегодня — получишь ярлык правого экстремиста.

То есть, та самая демократия и свобода выражения, к которой так стремились восточные немцы в 1989-м, вдруг сократилась до пятачка, на котором резвится партия власти, которая все дальше и дальше скатывается в банальную левизну и социалистические бредни, и подчиненная ей пресса.

Со времени падения стены экономика новых бывших социалистических земель так и не улучшилась по сравнению с западной, а теперь, когда госпожа Меркель проела все, что досталось ей после реформ Шредера — и, собственно, западная экономика замедлилась настолько, что следующий шаг — рецессия. Именно поэтому сегодня немецкий восток — чувствует себя не только брошенным, но и глубоко обманутым.

Восток же голосует за «Альтернативу для Германии» не просто так, типа из-за нелюбви к мигрантам. Там живет достаточно мигрантов в том числе поволжских немцев и немцев из Казахстана. Они голосуют, потому что немецкая пресса называет их «казахами», когда речь идет об убийствах руками «сирийский беженцев». Они голосуют за АдГ не потому, что они какие-то «правые экстремисты», а потому что немецкая пресса называет их нацистами и фашистами только потому, что они выходят на мирные митинги в Хемнице. Они голосуют против партии власти потому, что журнал «Шпигель» на развороте, посвященном Восточной Германии, на карте Саксонии рисует гитлеровские усики.

Восток сегодня — это та территория, которая вдруг поняла, что не верит ни слову из берлинской пропаганды.

То есть им обещали свободную прессу и демократические процедуры — в результате дали опять партийную прессу и ярлык нацистов. Ожидали свободу мнений, а получили линию партии, антирыночные законы и экспроприацию жилья.

Чем вообще отличается восточный от западного? Восточный немец еще недавно вплотную сталкивался с советской массированной пропагандой и с квази-советской — ГДРовской. И привык отделять эту чушь от собственной нелегкой жизни. И знает двоемыслие и лицемерие партийной элиты. Поэтому восточный немец за 10 километров носом чует любую пропаганду — как пуганая ворона, что куста боится. Это опыт наших поколений — выросших при советской власти. И теперь они видят массированную пропаганду и травлю несогласных под видом «демократии». И они не согласны, когда их убивают новоприбывшие не-граждане и их же за это «уважаемая» пресса шельмует нацистами.

Западные жрут эти щи двумя ложками — у них нет иммунитета перед пропагандой. Поэтому восточные их раздражают. Западных, конечно, раздражает и Меркель тоже — и все чаще ей вменяют в вину то, что она … родом с Востока. Не то, что она в 2015 году нарушила Конституцию, не то, что она уничтожает энергетику и автомобилестроение. Нет. То, что она, по сути, тоже восточная.

Когда ты смотришь на карту выборов в Бранденбурге — а это огромная территория вокруг Берлина, который туда не входит — то видишь, как население голосует за АдГ — 23 процента и за социал-демократов, которые проваливаются все глубже и глубже на всех остальных территориях. Они готовы голосовать, за кого угодно, лишь бы не за партию власти ХДС. Причем надо понимать, что именно земля Бранденбург была основным плацдармом присутствия в Германии Советской армии. До падения стены.

Русским Горбачев скомандовал уйти, а американцы — остались. Тогда это казалось логичным — объединение народа, все дела, мимими, слезы и бананы в магазинах.

На самом деле не надо было русским никуда уходить.