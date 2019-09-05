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Зеленский обсудил план реформ с сенаторами из США 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Зеленский обсудил план реформ с сенаторами из США
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, сообщает ТАСС со ссылкой на офис президента Украины.
Стороны обсудили реализацию реформ в Украине. Кроме того были затронуты темы диверсификации поставок энергоносителей на Украину путем их налаживания из США.
Также сенаторы провели встречу с украинскими главами силовых структур — с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком.
Ранее сообщалось, что Джонсон и Мерфи обсудили с главой СНБО расширение военной поддержки Украины.
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В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Кристофер Мерфи , СБУ , ИТАР-ТАСС , США
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