Зеленский обсудил план реформ с сенаторами из США

Стороны обсудили реализацию реформ в Украине. Кроме того были затронуты темы диверсификации поставок энергоносителей на Украину путем их налаживания из США.

Также сенаторы провели встречу с украинскими главами силовых структур — с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком.

Ранее сообщалось, что Джонсон и Мерфи обсудили с главой СНБО расширение военной поддержки Украины.