Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17

Порошенко счёл просьбу освободить Цемаха признанием РФ вины за MH17

Бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что освободить бывшего командира ПВО бригады ДНР Владимира Цемаха потребовал Владимир Путин, так как он является свидетелем по делу о сбитом малайзийском Boeing 777. Это означает, по мнению Порошенко, что Москва «признала ответственность» за произошедшую катастрофу.

Путин требует освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности, — цитирует Порошенко пресс-служба его партии «Европейская солидарность».

Об этом Порошенко заявил на встрече с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и сообщил также, что Украина на Парламентской ассамблее Совета Европы будет требовать привлечь Россию к ответственности «за все жертвы».

Как писал News.ru, обмен заключёнными России и Украины приведёт к некоторому улучшению атмосферы между двумя государствами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. По словам сенатора, обмен снимет «крупную эмоциональную проблему». Пушков считает, что этому долго пыталась помешать команда Порошенко, «игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России».