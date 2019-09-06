Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко счёл просьбу освободить Цемаха признанием РФ вины за MH17 

News.ru + ещё 23 1 час назад
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что освободить бывшего командира ПВО бригады ДНР Владимира Цемаха потребовал Владимир Путин, так как он является свидетелем по делу о сбитом малайзийском Boeing 777. Это означает, по мнению Порошенко, что Москва «признала ответственность» за произошедшую катастрофу.
Объяснено освобождение «ценного свидетеля» по делу MH17
Путин требует освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности, — цитирует Порошенко пресс-служба его партии «Европейская солидарность».
Об этом Порошенко заявил на встрече с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и сообщил также, что Украина на Парламентской ассамблее Совета Европы будет требовать привлечь Россию к ответственности «за все жертвы».
Как писал News.ru, обмен заключёнными России и Украины приведёт к некоторому улучшению атмосферы между двумя государствами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. По словам сенатора, обмен снимет «крупную эмоциональную проблему». Пушков считает, что этому долго пыталась помешать команда Порошенко, «игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России».
News.ru: последние новости
Лукашенко удивил Москву парадоксальными требованиями Лукашенко удивил Москву парадоксальными требованиями Глава Гонконга рассказала о причинах протестов Глава Гонконга рассказала о причинах протестов Экс-гендиректору грузинского ТВ «Рустави 2» предъявили новые обвинения Экс-гендиректору грузинского ТВ «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Комментарии77
В мире , Украина , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко8
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен112
Путин назвал Сталина «папашей»
Путин назвал Сталина «папашей»37
Коллекторы до смерти запугали пенсионерку
Коллекторы до смерти запугали пенсионерку15
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет189
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение