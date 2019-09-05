«Болгаркой» по памяти: София все еще союзник Гитлера?

«Болгаркой» по памяти. София выступила против освобождения от фашизма

МИД Болгарии призвал Москву отказаться "от сомнительного исторического тезиса" о том, что борьба СССР с Третьим рейхом была освобождением Европы. Повел себя так, будто София по-прежнему союзник Гитлера.

Не лезвием по душе и не серпом пониже. Но "болгаркой" по памяти — тоже то еще удовольствие. И в стране, давшей имя этой шлифовальной машинке, его испытали. София, чтоб не отстать от такой же Варшавы , "шлифанула" как пивком польский угар. Первого сентября та не пригласила Россию на начало Второй мировой, так и не простив ей того, что спасла. А к девятому числу, дню избавления Болгарии от фашизма, и ее МИД выступил против освобождения. Призвал Москву отказаться "от сомнительного исторического тезиса" о том, что борьба СССР с Третьим рейхом была освобождением Европы.

"Красная армия принесла Восточной и Центральной Европе репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых странах", — списал МИД слова то ли у прибалтов, то ли у поляков, то ли сразу из первоисточника — "тематички" Госдепа . Это примерно как обвинить солнце в том, что оно кроме тепла и света еще чревато солнечным ударом. Причем, с акцентом на ударе. Кажется, что именно его болгарский МИД и получил. Перегрелся. Повел себя так, будто по-прежнему союзник Гитлера. Не надо, мол, нам вашего освобождения и выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от фашизма" нам тоже не надо.

Она откроется в Российском культурном центре в Софии 9 сентября, но им уже страшно. Потому что там только факты, рассекреченные архивы и никакой интерпретации. Вот и утверждают министерские, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые круги в Болгарии и является вмешательством в ее внутренние дела". "Некоторые круги" — это, наверное, те, кто считает своей привилегией возлагать цветы Алеше за то, что у Болгарии есть хоть какие-то внутренние дела. И за то, что в сентябре 1944-го советские солдаты были уже настолько сильны, что заставили врага покинуть ее без боя. Значит, и без разрушений.

Разруха в ней началась потом. Много потом. И без нас. Одна из беднейших стран Евросоюза . История, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Но не освободи мы их еще от османского ига, может, и здесь жили бы припеваючи. Под муэдзина. И был бы здесь "Турецкий поток", и стоял бы здесь С-400, и ел бы их президент мороженое в Жуковском. И не лезла бы им в голову всякая чушь о России. Иначе, он бы эту голову-то оторвал. Но мы их освободили. И никогда об этом не жалели. И когда их правительство присягнуло фюреру, тоже. Жалели их. И еще раз освободили.

Мы к ним и потом относились, как к родным. И в то, что "Болгария — не заграница", вкладывали не пренебрежение, а особую близость. Мы и теперь доверяем им, как себе, и раскрываем на выставке секреты. Может, того их власти и боятся, что ее посетители поймут: все что есть, уже было. София уже была подстилкой антироссийских альянсов. Что в Первую мировую, что во Вторую. Ее и в НАТО с ЕС поэтому для удобства не София, а софа зовут. Страна, на которой можно отоспаться.

Все, чем славится, это "Слынчев Бряг", "Золотые пески" и Киркоров. И то славится только у нас. А Киркоров у нас и вовсе "король", эстрады, но мы же не считаем это их "вмешательством". Он хотя бы своим голосом поет. А МИД-то болгарский с чужого. История, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Но вряд ли она потерпит и тех, кто наклоняется сам.