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«Болгаркой» по памяти. София выступила против освобождения от фашизма 

РИА Новости 3 часа назад
«Болгаркой» по памяти: София все еще союзник Гитлера?
Фото: РИА Новости
МИД Болгарии призвал Москву отказаться "от сомнительного исторического тезиса" о том, что борьба СССР с Третьим рейхом была освобождением Европы. Повел себя так, будто София по-прежнему союзник Гитлера.
Не лезвием по душе и не серпом пониже. Но "болгаркой" по памяти — тоже то еще удовольствие. И в стране, давшей имя этой шлифовальной машинке, его испытали. София, чтоб не отстать от такой же Варшавы, "шлифанула" как пивком польский угар. Первого сентября та не пригласила Россию на начало Второй мировой, так и не простив ей того, что спасла. А к девятому числу, дню избавления Болгарии от фашизма, и ее МИД выступил против освобождения. Призвал Москву отказаться "от сомнительного исторического тезиса" о том, что борьба СССР с Третьим рейхом была освобождением Европы.
"Красная армия принесла Восточной и Центральной Европе репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых странах", — списал МИД слова то ли у прибалтов, то ли у поляков, то ли сразу из первоисточника — "тематички" Госдепа. Это примерно как обвинить солнце в том, что оно кроме тепла и света еще чревато солнечным ударом. Причем, с акцентом на ударе. Кажется, что именно его болгарский МИД и получил. Перегрелся. Повел себя так, будто по-прежнему союзник Гитлера. Не надо, мол, нам вашего освобождения и выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от фашизма" нам тоже не надо.
Она откроется в Российском культурном центре в Софии 9 сентября, но им уже страшно. Потому что там только факты, рассекреченные архивы и никакой интерпретации. Вот и утверждают министерские, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые круги в Болгарии и является вмешательством в ее внутренние дела". "Некоторые круги" — это, наверное, те, кто считает своей привилегией возлагать цветы Алеше за то, что у Болгарии есть хоть какие-то внутренние дела. И за то, что в сентябре 1944-го советские солдаты были уже настолько сильны, что заставили врага покинуть ее без боя. Значит, и без разрушений.
Разруха в ней началась потом. Много потом. И без нас. Одна из беднейших стран Евросоюза. История, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Но не освободи мы их еще от османского ига, может, и здесь жили бы припеваючи. Под муэдзина. И был бы здесь "Турецкий поток", и стоял бы здесь С-400, и ел бы их президент мороженое в Жуковском. И не лезла бы им в голову всякая чушь о России. Иначе, он бы эту голову-то оторвал. Но мы их освободили. И никогда об этом не жалели. И когда их правительство присягнуло фюреру, тоже. Жалели их. И еще раз освободили.
Мы к ним и потом относились, как к родным. И в то, что "Болгария — не заграница", вкладывали не пренебрежение, а особую близость. Мы и теперь доверяем им, как себе, и раскрываем на выставке секреты. Может, того их власти и боятся, что ее посетители поймут: все что есть, уже было. София уже была подстилкой антироссийских альянсов. Что в Первую мировую, что во Вторую. Ее и в НАТО с ЕС поэтому для удобства не София, а софа зовут. Страна, на которой можно отоспаться.
Все, чем славится, это "Слынчев Бряг", "Золотые пески" и Киркоров. И то славится только у нас. А Киркоров у нас и вовсе "король", эстрады, но мы же не считаем это их "вмешательством". Он хотя бы своим голосом поет. А МИД-то болгарский с чужого. История, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Но вряд ли она потерпит и тех, кто наклоняется сам.
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Комментарии1
В мире , Политика , Статьи , МИД , ЕС , Госдеп США , НАТО , Болгария , Варшава , Москва
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